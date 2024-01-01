نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. نكشف حقيقة القضايا المزعومة ضد هشام حطب من قبل وزارة الشباب والرياضة وأخرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد نشر العديد من المعلومات المغلوطة ضد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية مؤخرا من قبل وزارة الشباب والرياضة، جاءنا رد بالمستندات من هشام حطب على كل قضية على حد.. لنزيل الغموض ونسرد الحقائق بالأوراق.

1 - القضية رقم 429 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، شكوى من وزارة الشباب والرياضة ضد هشام محمد توفيق حطب إنتهى التصرف فيها بالحفظ الإدارى من عدم قبيل الأهمية "مرفق شهادة الحفظ المستند رقم "1".



2 - القضية رقم 339 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، شكوى من وزارة الشباب والرياضة ضد هشام محمد توفيق حطب، إنتهى التصرف فيها بالحفظ الإدارى باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام بتاريخ 10/6/2023 "مرفق شهادة حفظ مستند رقم "2".



3 - القضية رقم 425 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، شكوى من خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق ضد هشام محمد توفيق حطب، إنتهى التصرف فيها بالحفظ الإدارى باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام بتاريخ 13/10/2019، " مرفق شهادة حفظ مستند رقم " 3 ".



4 - القضية رقم 1606 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، شكوى من مرتضى منصور ضد هشام محمد توفيق حطب، إنتهى التصرف فيها بالحفظ بتاريخ25/2/2019 " مرفق شهادة حفظ مستند رقم " 4 ".



5 - القضية رقم 2587 لسنة 2022 إدارى مدينة نصر ثان، شكوى من محامى الفارس سامح الدهان ضد هشام محمد توفيق حطب وتدخل وزارة الشباب والرياضة، وإنتهى التصرف فيها بالحفظ الإدارى بتاريخ 20/10/2022 ، وأعيدت للتحقيق مرة أخرى، وتم حفظها مرة ثانية بتاريخ 7/12/2022 "مرفق شهادة حفظ مستند رقم "5".



6 - القضية رقم 45 لسنة 2022 إدارى مدينة نصر ثان، شكوى من المحامى أيمن محفوظ ضد هشام محمد توفيق حطب، وتم حفظها بتاريخ 10/5/2023، وأعيدت للتحقيق مرة أخرى، وتدخلت فيها وزارة الشباب والرياضة، وتم سؤال المدير المالى للاتحاد المصرى للفروسية الذى قدم كل المستندات المطلوبة، وعلمنا من مصادر داخل اللجنة الأوليمبية أن أحد مديرى الشئون القانونية بالوزارة توجه إلى النيابة بتاريخ 17/12/2023 لطلب ضم المهندس هشام حطب للإتهام فى هذه القضية وقبل صدور قرار تجميده من الوزارة بتسعة أيام مما يؤكد الكيدية، وما تزال القضية أمام نيابة مدينة نصر ثان "مرفق شهادة الحفظ الأولى بتاريخ 10/5/2023مرفق رقم 6".



هذه هى موقف القضايا التى رفعت من وزارة الشباب والرياضة وأخرون ضد المهندس هشام حطب، ولذلك فيهيب حطب لكل شخص أو هيئة لديها قضايا لم يتم الرد عليها إعلانها على الرأى العام للرد عليها أيضا أمام الرأى العام، وكله بالمستندات.