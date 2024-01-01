نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء سارة لريال مدريد قبل مواجهة مايوركا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تلقى حفنة من الأنباء السارة قبل مواجهة ريال مايوركا يوم الأربعاء المقبل في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن تدريبات ريال مدريد الجماعية شهدت مشاركة كلا من دانييل كارفاخال ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وأردا جولر وإدواردو كامافينجا.

ريال مدريد يستعيد بقوة لمواجهة مايوركا

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس أصبح جاهزًا للمشاركة أمام ريال مايوركا بصورة طبيعية بينما يستعد التركي جولر للتواجد في قائمة أنشيلوتي للمباراة والحصول على فرصة المشاركة الرسمية الأولى مع الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كارفاخال بات في أتم الجاهزية للمشاركة مع ريال مدريد في المباراة كما أن لاعب الوسط كامافينجا أصبح مستعدًا للمشاركة لكنه يفضل التريث والانتظار حتى يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في يناير الحالي في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن بفارق الأهداف فقط عن جيرونا برصيد 45 نقطة لكل منهما بعد مرور 18 جولة من الليجا.

