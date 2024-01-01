نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. محمد صلاح يتصدر نجوم البريميرليج وطارق مصطفي ينتقد فيتوريا بسبب طارق حامد وصدمة مدوية للجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 1-1-2024 في السطور التالية.

الأرجنتين تحجب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي

اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرارًا تاريخيًا تجاه أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، اللاعب البارز في صفوف التانجو.

صرّح كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تصريح نُشِرَ في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلًا: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي لاعب آخر باعتلاء القميص رقم 10 بعده".

وأضاف: "سنحتفظ بهذا الرقم 10 تكريمًا لميسي طوال حياته، فهو الأقل الذي يمكننا فعله لصالحه".

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــا

محمد صلاح يتصدر قائمة نجوم البريميرليج في 2023

في عالم كرة القدم، يستمر محمد صلاح في تحقيق إنجازات لافتة وتسجيل أهداف رائعة، ولم يكن عام 2023 استثناءًا، حيث مثل هذا العام فصلًا جديدًا في رحلة النجم المصري والذي استمر خلاله في تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق النجاحات على الساحة الرياضية العالمية.

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها وخاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح في هذا الموضوع، أبرز إنجازات وأهداف محمد صلاح في عام 2023، ملامح مسيرته الرياضية وكيف نجح في البقاء في صدارة اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــــا

محمد صلاح يتصدر قائمة نجوم البريميرليج في 2023.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية

لاعب إنتر ميلان على أبواب إشبيلية

يضع ناديا إشبيلية وإنتر ميلان الرتوش الأخيرة، على صفقة إعارة لاعب الوسط الفرنسي لوسيان أجومي للفريق الأندلسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيمتلك إشبيلية خيار الشراء النهائي مقابل 8 ملايين يورو، بعد انتهاء فترة الإعارة، حسبما أفادت مصادر مقربة من الصفقة.

وسيطير أجومي (21 عاما) إلى إشبيلية خلال الساعات المقبلة، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل انضمامه لصفوف الفريق، تحت قيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس، واستئناف مسابقة الليجا بمواجهة أتلتيك بيلباو، الخميس المقبل.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــــا

طارق مصطفى: اعتزال طارق حامد سيؤثر على منتخب مصر

أكد طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن اعتزال طارق حامد الدولي وعدم اللعب مع منتخب مصر فى الفترة المقبلة، سيؤثر على الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال طارق مصطفي فى تصريحات إذاعية:" اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي، عن اللعب فى منتخب مصر أعتقد سيؤثر سلبي على المنتخب لأنه لاعب دفاعي رائع وسيفتقده المنتخب فى أمم إفريقيا.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــا

كأس أمم إفريقيا.. الجزائر تتلقى ضربة قوية



أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين غياب المهاجم أمين غويري عن تشكيلة الفريق المشارك في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج الشهر الحالي.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني الحالي بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي.

وتابع: "اتضح إصابته بعد مراجعة التقرير الطبي لناديه. لن يتمكن اللاعب من المشاركة في كأس أمم إفريقيا. يتمنى الاتحاد والمنتخب الوطني الشفاء العاجل للمهاجم".