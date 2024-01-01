نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أنور يعلن قائمة طنطا لمواجهة أسوان في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق التي سوف تتوجة اليوم الاثنين إلى مدينة أسوان للدخول في معسكر مغلق لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في إطار مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

ويستضيف إستاد أسوان لقاء طنطا الأربعاء المقبل في الثانية والنصف عصرًا ضمن منافسات الجولة رقم 15 لدوري المحترفين.

وأعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين والتي جاءت علي النحو التالي:

الحسيني سمير / فارس طارق / أسامة النجار / نصر عبد الرازق /أحمد ربيع الشيخ/ طاهر رمضان /مصطفي الكومي/احمد السيد / حسون محمد / ابراهيم جمال/ نانا انتوي / محمد عاطف / محمد السيد / كريم اسامه / احمد الشامي / عبد الرحمن الدح / احمد حسني / ساهر زياده/ اقطاي عبد الله / محمد بوجي / محمد شيكا / أحمد على

ويدخل طنطا اللقاء برصيد ١٩ نقطة في المركز ال ١١ بينما يحتل أسوان المركز ال ١٢ برصيد ١٨ نقطة

