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أحمد جودة - القاهرة - تم قطع إعارة اللاعبين في ليفربول للمرة الثانية في فصل الانتقالات الشتوي لعام 2024، حيث تم استدعاء اللاعب أوين بيك بعد قرار إنهاء إعارته. كان بيك يلعب في صفوف فريق دندي الاسكتلندي على سبيل الإعارة من ليفربول.

ليفربول يقطع إعادة نجم جديد خلال الميركاتو الشتوي

تم قرار قطع الإعارة لبيك بعد يوم واحد فقط من قرار قطع إعارة اللاعب فابيو كارفاليو من لايبزيج الألماني. جاء هذا القرار نتيجة للإصابات في صفوف ليفربول في مركز الظهير، خاصة بعد غياب اللاعبين آندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس.

أفاد فريق دندي في بيان رسمي بأنه تم استدعاء أوين بيك من قبل ليفربول وإن إعارته مع دندي قد انتهت. وقالوا: "لقد كان أوين لاعبًا مهمًا وقدم أداءً رائعًا مع الفريق، ومع فتح نافذة الانتقالات لشهر يناير، فقد استدعى ليفربول حقه في إنهاء الإعارة واسترجاعه للفريق. سنفتقده كثيرًا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأضافوا: "نشكر أوين على مساهمته مع فريق دندي، ونتمنى له كل النجاح في مرحلته المقبلة، وسنرحب به دائمًا في دندي وفي ملعب سكوت فوم في دينس بارك".