نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاسماعيلي الرسمي لمباراة المصري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الاسماعيلي عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل الاسماعيلي الرسمي لمباراة المصري

وضمت التشكيلة كل من: أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى، حمدي النقاز، محمد عمار، محمد هاشم، محمد دسوقي لخط الدفاع، محمد حسن ، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحمن مجدي ، صالح جمعة، محمود الشبراوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد ياو انور.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من كمال السيد، محمد نصر، أحمد محسن، عصام صبحي، حازم مرسي، عماد حمدي، نادر فرج، مروان حمدي، باسم مرسي.