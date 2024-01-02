نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات| محمد عباس يكشف تفاصيل عقوبات لائحة الأندية بعد اشتباكات الإسماعيلي والمصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد عباس عقوبات رابطة الأندية المتوقعة على جماهير الإسماعيلي والمصري، بعد الاشتباكات التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة اليوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري نايل 2023/2024.

وقال محمد عباس، عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "لائحة رابطة الأندية ستطبق عقوبات قوية بعد اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي بالدوري".

وتابع: "ما حدث خلال مباراة الإسماعيلي والدوري مرفوض، ولا يصح إحداث اي تلفيات في ستاد برج العرب، ولا أي مشآت رياضية آخرى".

واستعرض محمد عباس لائحة العقوبات بالصور والتي تشير إلى احتمالية توقيع عقوية 100 ألف جنيه على جماهير الإسماعيلي، ومطالبة النادي بإصلاح التلفيات".

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره المصري بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل