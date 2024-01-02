نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف خضر: تربطنا علاقة قوية بالمصري.. وهناك ثقة كبيرة في إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي عن العلاقة القوية التي تربط الدراويش بالنادي المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى قوة الترابط بين الناديين.

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": "النادي المصري والإسماعيلي أخوه، وتربطنا علاقات كبيرة والمسؤولين يتواصلون معا لحل الأزمة وكذلك الجماهير وسنصل إلى حل لتلك الأزمة".

وتابع: "الإسماعيلي والمصري حبايب، والجميع يرغب أن يحقق الفوز خلال الـ 90 دقيقة من أجل إسعاد الجماهير، والروح الرياضية هي من تسود في النهاية".

وأضاف: "إيهاب جلال يقدم موسم متميز مع الإسماعيلي على الرغم من الظروف المحيطة، وقاد الفريق في وقت صعب، أعلم أن النتائج ليست جيدة ولكن هناك طمأنينة وثقة كبيرة فيه من مجلس الإدارة والجماهير".

وتابع: "صالح جمعة لاعب متميز وذكي ومن مكاسب المباراة، ونتملك لاعبين شباب جيدين، وأزمة القيد صعبة وتقف ضد النادي ونحاول حل المشكلات".

واختتم: "الإسماعيلي يلعب كرة جيدة وهناك لاعبيين جيدين مواليد 2007 – 2008 سينضمون لتدريبات الدراويش الجماعية مع الفريق الأول يوم الأربعاء القادم".