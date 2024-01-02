نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

حيث نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية.

ثم أدرك اللاعب إيساك نجم فريق نيوكاسل يونايتد هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني

وسجل جونز نجم فريق ليفربول الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى نيوكاسل يونايتد.

وعند الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، أضاف جاكبو مهاجم فريق ليفربول الهدف الثالث للريدز؛ وسط غفلة من دفاع لاعبي نيوكاسل يونايتد.

ونجح بوتمان لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.

وسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريق في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 45 نقطة، بينما توقف رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة