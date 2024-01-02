انت الان تتابع خبر خبر عاجل: كريستيانو رونالدو يعلن دخوله في الإسلام ويصدم العالم بنطقه للشهادتين على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -وثق مقطع فيديو، احتفال لاعب فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع الجماهير باللغة العربية، عقب مباراة التعاون.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع رونالدو مع باقي اللاعبين أمام مدرجات جماهير النصر، وظل يردد: "يا هوه يالله"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن فريق النصر فاز على مضيفه التعاون 4-1 في ختام الجولة 19 لدوري روشن، أمس السبت، وحمل الهدف الرابع توقيع رونالدو في الدقيقة 92.