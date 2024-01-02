نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو: المجاملات عنوان قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فتح معتز إينو، نجم الأهلي السابق، النار على البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب اختيارته للقائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد عواد يستحقون الانضمام لمنتخب مصر وتواجد محمد صبحي لغز كبير والحارس لا يلعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "اختيارات المنتخب فيها مجاملات بشكل كبير من المدرب البرتغالي، وهو لديه ثوابت مقتنع بيها ولا يريد تغييرها وهذا أمر غريب".



موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.