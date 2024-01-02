مروان عطية: الأهلي نعمة كبيرة وفضلته على الزمالك وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته باللعب في صفوف المارد الأحمر، مؤكدًا على إنه أفضل قرار اتخذه في حياته.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى الرياضي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تقدم لي عرضين من الزمالك وبيراميدز وكنت أقارن بينهما وعلى وشك الاختيار".

وتابع: "وتفاجأت بدخول الأهلي في المفاوضات، وهنا لم أفكر لحظة وافقت على الفور، واريد أن أشكر محمد مصيلحي وجماهير الاتحاد على فضلهم الكبير عليا".





وأكد: "وفاة والدي كان له تأثير عليا ولا أحد كان يعلم بماذا أمر؟، لإن والدي كان حلمه أن ارتدي تيشيرت الأهلى ولكن فراقه صعب، وكنت مخطط إصطحابه معي في السعودية في كأس العالم للأندية".

واستطرد:" أنا أهلاوي منذ الصغر وكنت دائما أذهب للاستاد لتشجيع الأهلي، وعلى الرغم من إن عرض بيراميدز كان الأكبر ماديا من الأهلي ولكني اخترت الأهلي، ولو كنت لعبت للزمالك كان هيبقى شغلي بس الحمد لله انتقلت إلى الأهلي".

واختتم: "المشاركة في كأس العالم للأندية يساوي ملايين، والتتويج بإفريقيا بملايين، والأهلي نعمة كبيرة وكل الناس تعلم حبي وحب الجمهور بملايين".