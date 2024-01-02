نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية: الأهلي كان يستحق الوصول لنهائي مونديال الأندية والحصول على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على إن الأهلي كان يستحق التواجد في نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة مانشستر سيتي.



وتحدث مروان عطية في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر في برنامجه الرياضي "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تواجدي في كأس العالم وحصولي على رجل المباراة في كأس العالم للأندية نتيجة الجهد الذي بذلته وتعب زملائي، كنا نتمنى الوصول للنهائي أمام مانشستر سيتي، وكنا سنلعب مباراة تاريخية على اللقب، لأن الخسارة من فلومنينسي كانت ظالمة ولا نستحقها".





وأكمل: "تيشيرت الأهلى كبير أمام اي نادي في العالم، لا نخشى أحد، وبمجرد بداية المباراة كأننا بنلعب في الشارع مع أصحابنا ونحاول الفوز، الأهلي له نظام لا أحد يتخطاه وهذا سر نجاح النادى، ودائما نلعب على الفوز وتحقيق البطولة التي نشارك فيها بغض النظر عن المنافس".

وأضاف:"في بداية السوبر كولر فضل إراحتي بسبب الإجهاد، وتحدث معي قبل البطولة وهذه من ضمن مميزات كولر".

وأتم مشيدًا بزملائه: "محمد الشناوى أحسن حارس في إفريقيا، وعندما العب معه بكون مطمئن، وله دور كبير مع اللاعبين، وكهربا وخالد عبد الفتاح مسئولي الهزار في الفريق، وطاهر محمد مجتهد ودائما مركز لتقديم الإضافة، وموديست بدأ يتأقلم وكل اللاعبين بتحاول نساعده ونحن نساعده دائما ونحفزه من أجل التسجيل وإحراز الأهداف".