نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: محمود كهربا لا يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، للقائمة المشاركة في أمم إفريقيا.

وقال عبد الله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كهربا لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر على الاطلاق ومستواه متذبذب مع النادي الأهلي وفيتوريا جامله في اختياره لقائمة منتخب مصر".

وأضاف: "أحمد أمين أوفا يستحق الانضمام بدلا من كهربا، ونبيل عماد "دونجا" يستحق التواجد مع منتخب مصر".

تتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها يوم 14 يناير.