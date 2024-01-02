إدريس: سحب الثقة من هشام حطب لعدم إدارته الرشيدة.. قراراته كانت فردية

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن قرارات هشام حطب اتسمت بالفردية وتم الدعوة لسحب الثقة منه لعدم إدارته الرشيدة للجنة الأولمبية المصرية.

وقال إدريس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوا عبر قناة صدى البلد: "اللجنة الأولمبية استقرت على الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من هشام حطب".

وأكمل: "إذا لم يأتي غدا سيأتي يوم 6 يناير وأبلغناه بجواب مسجل بعلم الوصول، وإذا قال ثلثين الأعضاء سحب الثقة منه يوم 13يناير هيتم سحسب الثقة منه".

وأشار: "حطب كان يقرر إيقاف أعضاء مجلس إدارة في أندية دون علم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية".

وأتم: "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يكن يعلم شيء عن قرار إيقاف أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة'.