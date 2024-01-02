نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى الشامي: أحمد عبدالرؤوف مستمر مع نادي بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، أنه يريد استمرار أحمد عبد الرؤوف كمدير فني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الشامي فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أحمد عبد الرؤوف مستمر في منصبه وتواصلت معه وأكدت معه هذا الأمى وهو شعر ببعض من الإحباط بعد الخسارة الأخيرة في بطولة الدوري".

وأضاف: "لا توجد نية للتفريط في أحمد عبد الرؤوف على الاطلاق، وهناك ناديان في الدوري المصري يريدان اللاعب النيجيري فيبو أكيم".

وخسر بلدية المحلة من نظيره بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة بلدية المحلة القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة لخوض مباراة الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في الفترة القادمة.