نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في بطولات مختلفة، ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد برايتون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو، في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ريال سوسيداد ضد ألافيش، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد فياريال، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.