نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي: سننافس على لقب كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على التعادل مع المصري بهدف لكل منهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال إبراهيم فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لسنا راضين عن النتيجة، خاصةً أن أضعنا عدد كبير من الفرص بشكل غريب للغاية، واللاعبين يؤدوا بشكل مميز ولكن هناك حالة تسرع ونسعى لعلاج تلك المشكلة".

وأضاف: "سنعمل على المنافسة على كأس الرابطة المصرية وتحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير الدراويش".

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره المصري بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لخوض مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء يوم 10 يناير.