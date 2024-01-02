نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في بطولات مختلفة، ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد برايتون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4-أرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينجهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط