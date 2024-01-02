الرياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في بطولات مختلفة، ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد برايتون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4-أرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينجهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا