نجم المصري يكشف تشكيل منتخب مصر الأمثل أمام موزمبيق في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود عبد الحكيم، نجم المصري البورسعيدي السابق عن اختياراته لتشكيل منتخب مصر الأمثل للمباراة الأولى أمام موزمبيق في بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال عبد الحكيم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " أتمنى أن نقدم بطولة جيدة ونتوج باللقب لأن هذا الجيل يستحق التواجد على منصات التتويج".

وتابع: "كل مباراة لها طابعها الخاص، وسيتغير بعض اللاعبين من مباراة لأخرى، حسب دراسة الخصم وطريقة اللعب".

وكشف عبد الحكيم عن التشكيل المتوقع للمنتخب في المباراةا الأولى أمام موزمبيق في أمم إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح

في الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور

في خط الهجوم: تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد