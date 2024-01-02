نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في بطولات مختلفة، ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد برايتون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من تسجيل هدفين أمام فريق نيوكاسل يونايتد، بعدما حقق الريدز الفوز عليه برباعية مقابل هدفين.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 12 هدفًا.

جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.

كول بالمر، تشيلسي، 8 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.