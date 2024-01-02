نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري: نعتذر عن مشهد مدرجات مباراة الإسماعيلي.. وهناك اتجاه لإصدار بيان مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قدم ياسر يحيى عضو مجلس إدارة نادي المصري، اعتذاره عن المشهد الذي ظهر في مدرجات مباراة الفريق ضد الإسماعيلي.

وقال ياسر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بداية الأزمة بين جمهوري الإسماعيلي والمصري كانت بسبب رغبة الجمهورين التقاط صور تذكارية".

وتابع: "لكن تسجيل هدف المصري ثم الإسماعيلي وسخونة المباراة تسببت في تراشق بين الجمهورين".

وأكمل: "اعتذر عن المشهد الذي ظهر في مدرجات برج العرب بين جمهوري المصري والإسماعيلي".

وأتم: "اشجع الإسماعيلي بعد حبي للمصري، هناك اتجاه لإصدار بيان مشترك من مجلس إدارة للفريقين بعد ما حدث في المدرجات".