نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أي سي ميلان ضد كالياري اليوم الثلاثاء الثلاثاء 2-1-2024 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان استعداداته لمواجهة نظيره فريق كالياري مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الدور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان أمام نظيره فريق كالياري مساء اليوم الثلاثاء في بطولة كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتسا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق ساساولو بهدف نظيف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي.

وسوف يتم نقل مباراة ميلان أمام نظيره فريق كالياري مساء اليوم الثلاثاء في كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.