نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية في كل مكان، عن موعد المباراة الودية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، أمام نظيره منتخب تنزانيا قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة مصر الودية قبل امم افريقيا والقنوات الناقلة لها.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على خوض مباراة ودية بين المنتخب الوطني والمنتخب التنزاني، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة مصر الودية أمام تنزانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، يوم 7 يناير الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك، بناءً على رغبة من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، لرغبته في تجربة عناصر المنتخب الوطني، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل البطولة المرتقبة والتي تنطلق يوم 13 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينظم الكاف بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، خلال يناير الجاري والتي تشارك مصر فيها ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - مصطفى فتحي - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة مصر الودية ضد تنزانيا

وتذاع أحداث المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره منتخب تنزانيا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.