نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل ميلان المتوقع أمام كالياري اليوم الثلاثاء في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان نظيره فريق كالياري مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الدور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جوزيبي مياتسا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي بهدف نظيف على ساساولو.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان مباراة كالياري مساء اليوم الثلاثاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: مايك مينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي _ ثيو هيرنانديز _ سيمون كاير _ دافيد كالابريا.

خط الوسط: تيجاني راينديرز _ اسماعيل بن ناصر _ روبن لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: رفائيل لياو _ اوليفيه جيرو _ كريستيان بوليسيتش.