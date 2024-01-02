نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يشارك محمد صلاح؟.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي سيعتمد عليه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في مواجهة منتخب تنزانيا وديًا، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لأبناء الفراعنة في مواجهة منتخب تنزانيا وديا.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على خوض مباراة ودية بين المنتخب الوطني والمنتخب التنزاني، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة مصر الودية أمام تنزانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، يوم 7 يناير الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا وديا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة مصر الودية ضد تنزانيا

وتذاع أحداث المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره منتخب تنزانيا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.