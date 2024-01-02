نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان أمام نظيره فريق كالياري مساء اليوم في الدور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتسا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 36 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق كالياري مساء اليوم الثلاثاء:-

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الناقلة لمباراة ميلان ويوفينتوس

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.