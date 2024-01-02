نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صدراة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد خمسة وأربعين نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا الذي يحمل في رصيده عدد النقاط ويأتي في المركز الثاني.

في حين يتواجد برشلونة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثمانية وثلاثين نقطة وفيما يلي باقي ترتيب الليجا:

1 ريال مدريد، 45 نقطة.

2 جيرونا، 45 نقطة.

3 برشلونة، 38 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 35 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 31 نقطة.

7 ريال بيتيس، 28 نقطة.

8 خيتافي، 26 نقطة.

9 لاس بالماس، 25 نقطة.

10 فالنسيا، 23 نقطة.

11 رايو فاييكانو، 20 نقطة.

12 أوساسونا، 19 نقطة.

13 فياريال، 19 نقطة.

14 مايوركا، 18 نقطة.

15 إشبيلية، 16 نقطة.

16 ديبورتيفو ألافيس، 16 نقطة.

17 قادش، 15 نقطة.

18 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

19 غرناطة، 8 نقاط.

20 ألميريا، 5 نقاط.