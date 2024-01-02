نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا دوت الخليج الرياضي في بعض السطور التالية ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويتواجد جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صدراة جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 13 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن بورخا مايورال لاعب خيتافي وفيما يلي باقي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1 جود بيلينجهام، ريال مدريد، 13 هدفًا.

2 بورخا مايورال، خيتافي، 12 هدف.

3 أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 11 هدف.

4 أرتيم دوفبيك، جيرونا، 11 هدف.

5 ألفارو موراتا، أتليتكو مدريد، 9 أهداف.

6 جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 8 أهداف.

7 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 8 أهداف.

8 إينياكي ويليامز، أتلتيك بلباو، 8 أهداف.

9 أنتي بوديمر، أوساسونا، 8 أهداف.

10 جيرارد مورينو، فياريال، 8 أهداف.

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، تعد الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.