نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا وفياريال اليوم الثلاثاء الثلاثاء 2-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة فالنسيا وفياريال اليوم الثلاثاء الثلاثاء 2-1-2024 والقنوات الناقلة، والتي من المقرر أن تجمع بينهما على ملعب" ميستايا".

موعد مباراة فالنسيا وفياريال

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فريق فياريال مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وستقام أحداث مباراة فالنسيا وفياريال مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وفياريال

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 3.