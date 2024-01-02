نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في بطولة الدوري الإسباني، حيث يواجه خيتافي رايو فاليكانو، ويلتقي ريال سوسيداد مع ألافيس، ويقابل فالنسيا نظيره فياريال.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الإسباني، حيث ستكون ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الليجا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال سوسيداد ضد ألافيس – في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد فياريال – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.