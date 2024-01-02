نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام ضد برايتون اليوم الثلاثاء 2-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد نظيره برايتون مساء اليوم الثلاثاء 2-1-2024 على ملعب "لندن الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل وست هام المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة خمس مباريات.

موعد مباراة وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة وست هام يونايتد وبرايتون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة وست هام يونايتد ضد برايتون مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.