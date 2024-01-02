نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "لندن الأولمبي"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي برايتون ووست هام يونايتد مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برايتون ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة برايتون ضد وست هام يونايتد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برايتون المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيسون ستيل.

خط الدفاع: جاك هنشلود، يان بال هيكي، لويس دانك، إيجور.

خط الوسط: بيلي جيلمور، جيمس ميلنر، باسكال غرور.

خط الهجوم: جواو بيدرو، داني ويلبك، فاكوندو بونانوتي.

تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ألفونسي أريولا.

خط الدفاع: كونستا نتينوس مافروبانوس، أنجيلو أغبونا، إميرسون، فلاديمير كوفال.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، توماس سوسيك، جيمس براوس.

خط الهجوم: جارود بوين، لوكاس باكيتا، محمد قدوس.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة برايتون ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.