نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ريال مايوركا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

متي موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ريال مايوركا مساء يوم الأربعاء 3 يناير 2024، في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سنتياجو برنابيو المباراة المرتقبة بين نادي ريال مدريد ضد نظيره ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الاسباني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا؟

تذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال مايوركا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الاسباني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني؟

يحتل نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يأتي نادي ريال مدريد في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.