نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا، بينما يأتي مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فيران جارسيا – روديجر – تشواميني – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي – كروس – مودريتش – بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز – رودريجو

متي موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي ريال مايوركا مساء يوم الأربعاء 3 يناير 2024، في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات