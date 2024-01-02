نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز في السوبر الفرنسي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الفرنسية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.

متي موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره نادي تولوز مساء الأربعاء 3 يناير 2024، في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر ألا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بارك دي برانس المباراة المرتقبة بين نادي باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز؟

تذاع أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز عبر قناة بي ان سبورتس 4 القطرية بتعليق حسن العيدروس والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس السوبر الفرنسي.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

تردد قناة بي إن سبورت 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD