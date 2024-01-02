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أحمد جودة - القاهرة - تشهد منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي ستنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، مشاركة 16 لاعبًا من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

أبرزهم مرموش.. أمم افريقيا تشهد مشاركة 16 لاعبًا من "البوندسليغا"

وتنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا بمواجهة تجمع بين كوت ديفوار، صاحب الأرض، ومنتخب غينيا بيساو، وتتواصل منافسات البطولة حتى يوم 11 فبراير (شباط) المقبل.

وستشهد البطولة تواجد العديد من اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوري الألماني، حيث استدعت عشرة منتخبات 16 لاعبًا في المسابقة. وجاء المنتخب الغيني على رأس المنتخبات التي استدعت لاعبين من (بوندسليغا)، حيث يتواجد ضمن صفوفه ثلاثة لاعبين بالبطولة وهم سيرهو جيراسي مهاجم شتوتغارت ونابي كيتا لاعب وسط فيردر بريمن بالإضافة إلى إلياكس موريبا لاعب فريق لايبزغ.

واستدعى كل من منتخبات المغرب وكوت ديفوار وتونس والجزائر لاعبين بأندية الدوري الألماني، حيث يتواجد نصير مزراوي مدافع بايرن ميونخ وأمين عدلي مهاجم باير ليفركوزن في المغرب. وفي كوت ديفوار، جرى استدعاء الثنائي سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند وأوديلون كوسونو مدافع باير ليفركوزن، فيما استدعت تونس كلًا من عيسى العيدوني لاعب وسط يونيون برلين وإلياس سخيري لاعب إينتراخت فرانكفورت.

وسيتواجد كل من رامي بن سبعيني مدافع بروسيا دورتموند وفارس شايبي لاعب إينتراخت فرانكفورت في قائمة المنتخب الجزائري.

وتدخل مصر بطولة كأس أمم إفريقيا بلاعب واحد فقط من الدوري الألماني هو عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت، فيما سيكون فيكتور بونيفاس مهاجم ليفركوزن هو الوحيد من (بوندسليغا) في قائمة المنتخب النيجيري، وهو حال كل من إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن ومنتخب بوركينا فاسو، وأمادو حايدارا لاعب منتخب مالي وسيلاس لاعب شتوتجارت ومنتخب الكونغو الديمقراطية.