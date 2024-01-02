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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم عن تعيين الإسباني دافيد دونيغا كمدرب جديد للمنتخب الأول خلفًا لمواطنه روبن دي لا باريرا.

الإسباني دونيغا مدربًا جديدًا لمنتخب السلفادور

وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصله لاتفاق بشأن تعيين دونيغا كمدرب للمنتخب الأول لكرة القدم.



وأشار إلى أن تقديم دونيغا رسميًا سيتم يوم 8 من الشهر الجاري.

وسيتولى المدرب الإسباني، القادم من كرة القدم البنمية، زمام الأمور عقب أيام قليلة من خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي في سان سلفادور.

وسبق لدونيغا تولي قيادة منتخب بنما تحت 23 عامًا، وعمل أيضًا مدربًا مساعدًا لتوماس كريستيانسين في منتخب بنما الأول بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكان دي لا باريرا قد غادر المنتخب السلفادور للعمل في البرتغال لقيادة نادي فيزيلا.