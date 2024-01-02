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أحمد جودة - القاهرة -

فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية مفاجأة مدوية، بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب النادي الأهلي مع الزمالك.

عامر العمايرة: كهربا سيسلك طريق خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك

وقال عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أزمة كهربا مع نادي الزمالك ستستمر في المحاكم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خاصة بعدما قدم اللاعب ومحاميه استئنافا عن القرار الأخير، والاستئناف يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل".

وأضاف العمايرة: "قضية كهربا مع نادي الزمالك حاليا في المحكمة الرياضية والقول الفصل خلال شهر مارس المقبل، وحين صدور القرار لا بد من أن يسدد اللاعب الغرامة في مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما".

وأشار خبير اللوائح الرياضية: "كهربا سيسلك طريق المغربي خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك، وسينتظر قرار المحكمة الرياضية والذي سيصدر في مارس المقبل، ثم سيذهب بعد ذلك للمحكمة الفيدرالية، لتظل القضية معلقة في المحاكم الرياضية أطول فترة ممكنة، والمحكمة الفيدرالية لن تصدر الحكم قبل 4 أشهر على أقل تقدير".

وأضاف عامر العمايرة: "كهربا سعى خلال الفترة الماضية لتسوية الأمور مع نادي الزمالك، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا ذلك أملا في الحصول على المبلغ كاملا، الزمالك مديون بمبلغ وقدره 2 مليون دولار، ولاعب الأهلي كان يسعى لحل أزمته مع الفارس الأبيض ودفع مبلغ قريب من ذلك".

