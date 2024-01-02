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أحمد جودة - القاهرة - تم اختيار الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس من قبل لجنة الحكام التابعة لاتحاد كرة القدم في إسبانيا لإدارة مباراة برشلونة ولاس بالماس يوم الخميس القادم في استاد لاس بالماس، ضمن الدوري الإسباني.

بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

سيكون هذا هو الظهور الأول للحكم فويرتيس في إدارة مباراة لبرشلونة هذا الموسم، وكذلك لفريق لاس بالماس. يذكر أنه قام بتحكيم مباريات سابقة لكلا الفريقين.

تعتبر هذه الخطوة إيجابية لبرشلونة، حيث قاد الحكم البالغ من العمر 43 عامًا 11 مباراة سابقة للفريق، حقق فيها 8 انتصارات، تعادل في مرتين، وخسر مرة واحدة.

آخر مباراة قادها الحكم لبرشلونة كانت في 19 فبراير الماضي ضد قادش، حيث فاز الفريق 2-0. وكانت الهزيمة الوحيدة في موسم 2021-2022 أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

فيما يتعلق بفريق لاس بالماس، فقد حقق الفريق 7 انتصارات مع فويرتيس وتعادل في مرتين، لكنه لم يشهد تواجد الحكم في أي مباراة للفريق منذ إبريل 2018. آخر تعادل كان أمام إسبانيول بهدف لكل فريق، بينما كانت آخر خسارة للفريق مع الحكم كانت أمام ريال مدريد في مارس 2018 بنتيجة 3-0 في جزر الكناريا.



