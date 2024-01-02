نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: ليفربول سيتوج بالدوري الإنجليزي.. وهذا سبب إهدار ركلة الجزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة، عقب تسجيله هدفين أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تمكن فريق ليفربول، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل محمد صلاح هدفي الريدز الأول والرابع، قبل أن يهدر ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

محمد صلاح يتحدث عن إضاعة ركلة الجزاء

‏وأكد محمد صلاح في تصريحات له عقب المباراة: " قبل انطلاق الشوط الثاني قلت لنفسي "هل سأنضم إلى منتخب مصر بهذا الشكل، حيث أرغب في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع:" دون ي ليفربول سيكونون بخير لدينا لاعبون رائعون يمكن لأي شخص أن يلعب في مركزي يمكن لأي شخص أن يفعل ما أفعله، المشاركة مع منتخب مصر بالنسبة لي شئ رائع، يمكنك أن تسأل كاراجير، يمكنك أن تسأل أي شخص اللعب في المنتخب الوطني، وسط الجماهير أمر مذهل".

ثم اكمل صلاح: «هذه النتيجة التي حققناها هائلة لنا، كانت مباراة قوية لكننا نجحنا في الفوز، وتصدرنا الآن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولذلك يجب أن نهدأ حتى نتمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات".

وأشار محمد صلاح عن إهدار ركلة جزاء أمام نيوكاسل يونايتد: «إضاعة الفُرص؟ جميع اللاعبين بغرفة الملابس، كانوا متفهمين ذلك، وتحدثنا اننا يجب أن نهدأ».

وأضاف: «أنا هادىء كثيرا وأحرص على أداء التمرينات طوال الوقت، ولكن في ركلة الجزاء الأولى لم أكن في كامل تريكزي، بسبب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، حيث تحرك كثيرا، ولكن في ركلة الجزاء الثانية سجلتها مثل تسجيلي لركلات الجزاء في تدريبات الفريق».

كما أوضح محمد صلاح: «حرصت على نغيير حذائي بين الشوطين، هذا ليس سبب في تسجيلي الأهداف ولكن كنت أود تغييره فقط».

وأختتم الفرعون المصري عن إمكانية تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي: «لدينا عزيمة قوية وثقة كبيرة بأنفسنا، ولكننا يجب أن نواصل عملنا بجد، ونحقق الفوز في جميع المباريات، وإذا نجحنا في ذلك سنتوج باللقب".