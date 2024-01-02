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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبتروجت والسكة الحديد لافيينا بالجولة الـ15 من دورى المحترفين



تنطلق منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دورى المحترفين اليوم، الثلاثاء، بـ4 مواجهات قوية، ثم تستكمل مباريات الجولة الأربعاء ب6 لقاءات أخرى في من منافسة قوية لجميع الأندية.



مباريات يوم الثلاثاء

1- وي مع السكة الحديد

يشهد ستاد السلام لقاء صعب بين فريق وى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة مع فريق السكة الحديد صاحب المركز التاسع بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 21 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل فريق السكة الحديد مع فريق غزل المحلة بهدف لمثله بينما تلقي فريق وي الهزيمة من فريق وادي دجلة بهدف دون رد.

2-القناة مع راية

على ملعب نادي القناة القديم يلتقي فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 23 نقطة مع فريق راية صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 22 نقطة.

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق القناة على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد بينما تعادل فريق راية مع فريق اسوان سلبيًا.

3-دكرنس مع النجوم

على ملعب نادي دكرنس يواجه فريق دكرنس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة علاء نوح برصيد 16 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة شاكر عبد العال برصيد 12 نقطة.

شهدت الجولة الماضية فوز النجوم على ابو قير بهدفين نظيفين بينما تلقي دكرنس الهزيمة من بتروجت بثلاثية نظيفة.

4-حرس الحدود مع بروكسى

يستضيف ستاد حرس الحدود لقاء في قمة الإثارة بين فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 28 نقطة مع فريق بروكسي صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حامد برصيد 20 نقطة.

شهدت الجولة الماضية فوز الحرس على التعدين بهدفين مقابل هدف بينما فاز بروكسي على جمهورية شبين بثلاثية نظيفة.

مباريات يوم الأربعاء

1-جمهورية شبين مع بتروجت

على ملعب نادي الجمهورية يلعب جمهورية شبين صاحب المركز الثامن عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 10 نقاط مع بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 32 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز بتروجت على فريق دكرنس بثلاثية نظيفة بينما تلقي فريق جمهورية شبين الهزيمة بثلاثية نظيفة من بروكسي.

2-بترول أسيوط مع مصر المقاصة



يحل مصر للمقاصة التاسع عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 9 نقاط مع فريق بترول أسيوط السابع بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 23 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل البترول مع لافيينا بهدف لمثله بينما تلقي المقاصة هزيمة من القناة بهدف دون رد.

3-غزل المحلة مع النصر للتعدين



يستقبل فريق غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال الرابع برصيد 24 نقطة نظيره فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 4 نقاط.

شهدت الجولة الماضية تعادل المحلة مع السكة بهدف لمثله بينما تلقي التعدين الهزيمة من الحدود بهدفين مقابل هدف.



4-أسوان مع طنطا

يخوض فريق أسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 18 نقطة لقاء صعب مع فريق طنطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو انور برصيد 19 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز طنطا على فريق مكادى بهدفين مقابل هدف بينما تعادل اسوان مع راية سلبيًا.

5-مكادى مع وادى دجلة

يستضيف ستاد خالد بشارة لقاء بين فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 12 نقطة مع فريق وادي دجلة صاحب المركز الثالث بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 25 نقطة.

6-لافيينا مع أبو قير للأسمدة

على ملعب الاسيوطي سبورت يلتقي فريق لافيينا صاحب المركز السادس بقيادة عبد الباقي جمال برصيد 23 نقطة مع فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 16 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل فريق لافيينا مع فريق بترول اسيوط بهدف لمثله بينما تلقي فريق ابو قير الهزيمة من فريق النجوم بهدفين نظيفين.

الترتيب

1- بتروجت 32 نقطة

2 -حرس الحدود 28 نقطة

3 -وادى دجلة 25 نقطة

4- غزل المحلة 24 نقطة

5 -القناة 23 نقطة

6- بترول أسيوط 23 نقطة

7- لافيينا 23 نقطة

8- راية 22 نقطة

9- السكة الحديد 21 نقطة

10- بروكسى 20 نقطة

11 -طنطا 19 نقطة

12- أسوان 18 نقطة

13- وي 17 نقطة

14- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

15- دكرنس 16 نقطة

16 -مكادى 12 نقطة

17- النجوم 12 نقاط

18- جمهورية شبين 10 نقاط

19-مصر للمقاصة 9 نقاط

20 -النصر للتعدين 4 نقاط