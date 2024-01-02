نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد المباريات التي سيغيب فيها صلاح عن ليفربول بسبب امم افريقيا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاركة محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل وتصدرهم للدوري الإنجليزي يمثل نهاية مثالية لمسيرته مع الفريق قبل الانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا. سجل صلاح هدفين وصنع هدفًا في تلك المباراة. سيغيب صلاح عن ليفربول بعد مواجهة نيوكاسل بسبب انضمامه للمنتخب الوطني. ستكون أول مباراة يغيب فيها عن ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 يناير.

كم عدد المباريات التي سيغيب فيها صلاح عن ليفربول بسبب امم افريقيا ؟

من المتوقع أن تستمر غيابات صلاح عن ليفربول لفترة تصل إلى 8 مباريات مختلفة في حال وصول منتخب مصر للمربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا. في مرحلة المجموعات، سيغيب صلاح عن 3 مباريات. إذا تأهل المنتخب للدور التالي، سيفتقد خدمات صلاح في المباريات الخمس التالية. وإذا تقدم المنتخب للمربع الذهبي في البطولة، سيغيب صلاح عن 8 مباريات بالإضافة إلى النصف النهائي والمباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث.

بالمجموع، سيغيب صلاح عن مواجهتين ضد أرسنال ومواجهة فولهام في كأس الرابطة، ومواجهة بورنموث في الدوري، ومواجهة تشيلسي في الدوري، ومواجهة بيرنلي في الدوري. ستكون هذه فترة غياب طويلة عن ليفربول، ولكن يأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية خلال غياب صلاح.