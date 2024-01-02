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أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيلكس، عن مصير النجم كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي بعد مغادرته المملكة بشكل مفاجئ.

تقارير تحسم مستقبل كريم بنزيما مع اتحاد جدة

وفي حوار أجرته الصحيفة معه، أكد فيلكس أن بنزيما باقٍ مع الفريق الجداوي، وأن هناك خططًا لتغيير بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بسبب مستوى الفريق السيء في المباريات الأخيرة.

وعلى الرغم من مغادرة بنزيما المفاجئة، فإنه من المتوقع أن يعود للتدريبات ويستمر مع الفريق.

وتناولت الصحيفة أيضًا أنباءً تؤكد إصابة بنزيما ومغادرته السعودية لتلقي العلاج والتعافي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنزيما انضم إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وسجل 13 هدفًا وصنع 6 آخرين في 22 مباراة لعبها مع الفريق حتى الآن.

ورغم التراجع في مستواه مؤخرًا، يبقى بنزيما أحد أبرز نجوم الفريق ومن المتوقع أن يساهم في تحسين أداء الاتحاد فيما هو قادم.