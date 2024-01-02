نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مستقبل صلاح محسن مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في موقف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المرتبط برحيله أو استمراره مع النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية إلى أن النادي الأهلي يرغب في دخول صلاح محسن ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر.

تطورات مستقبل صلاح محسن مع الاهلي

وقال المصدر إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع صلاح محسن لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى فيوتشر.

وأشار المصدر إلى أن صلاح محسن لا يرغب في الدخول ضمن صفقات تبادلية ويرى بأنه من الأفضل اختيار ناديه الذي سيلعب له حال عدم حاجة الأهلي إلى خدماته.

وأكد المصدر على أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يأمل في حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد خلال الساعات المقبلة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر الذي طلب التعاقد مع اللاعب الدولي.