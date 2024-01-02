نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إدريس: سحب الثقة من هشام حطب لعدم إدارته الرشيدة.. قراراته كانت فردية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن قرارات هشام حطب اتسمت بالفردية وتم الدعوة لسحب الثقة منه لعدم إدارته الرشيدة للجنة الأولمبية المصرية.

إدريس: سحب الثقة من هشام حطب لعدم إدارته الرشيدة.. قراراته كانت فردية

وقال إدريس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوا عبر قناة صدى البلد: "اللجنة الأولمبية استقرت على الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من هشام حطب".

وأكمل: "إذا لم يأتي غدا سيأتي يوم 6 يناير وأبلغناه بجواب مسجل بعلم الوصول، وإذا قال ثلثين الأعضاء سحب الثقة منه يوم 13يناير هيتم سحسب الثقة منه".

وأشار: "حطب كان يقرر إيقاف أعضاء مجلس إدارة في أندية دون علم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية".

وأتم: "مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يكن يعلم شيء عن قرار إيقاف أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة'.