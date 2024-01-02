نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الثلاثاء 2-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، لعل أبرزها مباراة ميلان ضد كالياري فى كأس إيطاليا ومواجهة في الدوري الإنجليزي.



الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 9:30 مساء -beIN Sports HD 1



الدوري الإسبانى

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 6 مساء- beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 8:15 مساء- beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 10:30 مساء- beIN Sports HD 3



كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 10 مساءً-AD SPORTS Premium 1