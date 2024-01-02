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أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم المصري محمد صلاح في المباراة أمام نيوكاسل يونايتد حظي بتقدير كبير من الصحف الإنجليزية.

تقييم صلاح من الصحف الإنجليزية بعد تألقه أمام نيوكاسل يونايتد

رغم أنه أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، إلا أنه استعاد تركيزه وقاد فريقه لتحقيق الفوز بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر في الشوط الثاني.

اختلفت تقييمات الصحف الإنجليزية لأداء صلاح، حيث حصل على درجات تراوحت بين 8 و9 من أصل 10 درجات ممكنة. وبالتالي، كان متوسط تقييمه النهائي من جميع الصحف والمواقع الإعلامية يبلغ 8.4 درجة من 10.

وجدير بالذكر أن اللاعب كورتيس جونز، الذي سجل الهدف الثاني لفريق ليفربول، حصل على أعلى متوسط تقييم في الفريق بعد صلاح بتقييم قدره 8.3 درجة من 10.

تعد هذه المباراة هي الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، حيث يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا هذا الشهر.

صلاح حقق أرقامًا مميزة هذا الموسم، إذ سجل 18 هدفًا في 26 مباراة في مختلف البطولات. ومنذ انضمامه لليفربول قادمًا من روما في صيف عام 2017، شارك في 332 مباراة وسجل 204 أهداف وصنع 87 هدفًا.

بفضل تألقه، حصد صلاح سبعة ألقاب مع ليفربول، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2019 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس العام. كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في عام 2022.