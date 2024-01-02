نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف أشرف يعلق على شغب جماهير المصري والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف أشرف نجم الأهلي والزمالك السابق، أن المشهد الذي ظهر أمس الإثنين خلال لقاء الإسماعيلي والمصري بديربي القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري، لا يليق مطلقا بسمعة وتاريخ كرة القدم المصرية.

وقال شريف أشرف، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مازلنا نعاني نفسيا ورياضيا بسبب أحداث مشابهة لذلك، بالتأكيد سيكون هناك عقوبات رادعة من قبل رابطة الأندية تجاه جماهير الفريقين".

وأضاف لاعب الزمالك الأسبق: "لا بد أن تتعلم الجماهيرية أن كرة القدم لعبة ترفيهية، وأي كانت النتائج لا بد أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، والتوتر بين الجماهير المصرية خلال الفترة الأخيرة شيء مؤسف".

وشهدت مباراة المصري والإسماعيلي مساء أمس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين في المدرجات، نتج عنها تلفيات بمدرج ستاد برج العرب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال الفترة القادمة.

