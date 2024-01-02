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أحمد جودة - القاهرة - أعادت تقارير إخبارية كشف معلومات حول اقتراب أحد لاعبي فريق روما الأول لكرة القدم من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بديل نيمار؟.. الهلال يستهدف صفقة عالمية في الميركاتو الشتوي

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق روما، بدأ في تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بقيمة 13 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا يجب أن تدفع فقط قيمة الشرط الجزائي، مما يعزز فرص الأندية السعودية في التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني للتعاقد معه. ويتصدر الهلال السعودي قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا، لتعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

مع ذلك، فإن روما لا تعبأ كثيرًا برحيل ديبالا، حيث يعتقد اللاعب أن الفريق هو بيته ويأمل في تلقي عرضٍ لتجديد عقده، خاصةً مع رغبته في اللعب تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.